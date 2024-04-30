Жителей Москвы предупредили о притворяющихся коммунальщиками мошенниках

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в праздничные дни мошенники могут пытаться попасть в квартиры жителей столицы, представившись сотрудниками коммунальных служб .
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