Жителей Москвы предупредили о притворяющихся коммунальщиками мошенниках

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в праздничные дни мошенники могут пытаться попасть в квартиры жителей столицы, представившись сотрудниками коммунальных служб .