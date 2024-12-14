"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек

Новый год у многих из нас ассоциируется с гастрономическими удовольствиями. Именно в этот период большинство людей жестко нарушают все принципы рационального питания, что часто приводит к очень нежелательным последствиям.
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