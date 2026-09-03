Россия пригрозила ответом на изъятие активов: К такой "бомбе" в ЕС не готовы. Будет больно в двойном размере

Россия пригрозила ответом на изъятие своих активов в Европе. К такой информационной "бомбе" в ЕС не были готовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
- Принцесса Норвеги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым