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Царьград

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Россия пригрозила ответом на изъятие активов: К такой "бомбе" в ЕС не готовы. Будет больно в двойном размере

Россия пригрозила ответом на изъятие активов: К такой "бомбе" в ЕС не готовы. Будет больно в двойном размере

Россия пригрозила ответом на изъятие своих активов в Европе. К такой информационной "бомбе" в ЕС не были готовы.

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