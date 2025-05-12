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Мода и Шоу-бизнес

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Суд отказал экс-солистке «Миража» Гулькиной в удовлетворении иска о защите репутации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда Москвы, который ранее удовлетворил иск бывшей солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-коллеге Маргарите Суханкиной из-за ее высказываний в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!».

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