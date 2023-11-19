Reuters: в США хотят изучить деятельность SpaceX из-за травм и увечий работников

Депутаты конгресса США заявили о необходимости расследования в отношении компании Илона Маска SpaceX после того, как в СМИ появилась информация о многочисленных случаях травматизации сотрудников предприятия.
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