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В соцсетях нарисовали русский ответ недружественной Европе, которая не хочет платить за газ в рублях

В соцсетях нарисовали русский ответ недружественной Европе, которая не хочет платить за газ в рублях

В телеграм-канале “Арктика Онлайн” появилась чёрно-белая карикатура. На ней художник, скромно разместивший в углу свою замысловатую подпись, изобразил будущее недружественных европейских стран, если они откажутся платить рублями за газ из России.

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