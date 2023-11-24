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В США снова сошел с рельсов поезд с химикатами

В США снова сошел с рельсов поезд с химикатами

Жителям городка Ливингстон в штате Кентукки приказано эвакуироваться.В США снова сошел с рельсов поезд с химикатами, жителям городка Ливингстон в округе Роккасл штата Кентукки приказано эвакуироваться, сообщает Independent.

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