Стояногло: "Я голосовал за процветающую Молдову"

Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор и независимый кандидат в президенты Республики Молдова, воспользовался своим правом голоса на избирательном участке №1/208 столичного сектора Рышкановка, отмечает Noi.
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