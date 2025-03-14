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Полковник Нахушев: бойцы КНДР сражаются на передовой с ВСУ

Полковник Нахушев: бойцы КНДР сражаются на передовой с ВСУ

Военный эксперт, полковник Аслан Нахушев оценил силу военнослужащих КНДР, которые, по его словам, участвуют в боях в зоне спецоперации.

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