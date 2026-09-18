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Javier Bardem to star in, produce 'The Spread' for HBO

HBO announced Friday that it has ordered the series "The Spread," starring and executive produced by Javier Bardem, directed by Matthew Vaughn.

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