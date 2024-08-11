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От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве

От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве

Вчера 1,9K прочитали Полат Джамалов — персонаж, достойный заголовков криминальных романов и сценариев боевиков.

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Комментарии
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Silver Kont
Вообще не должно быть никаких диаспор в России, только в чркестанах....
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Гнида черножопая, в тюрьму его, сволочь!
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10 час.

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