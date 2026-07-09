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Царьград

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Сунь Лэй призвал прекратить атаки и возобновить переговоры на Украине

Сунь Лэй призвал прекратить атаки и возобновить переговоры на Украине

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай осуждает атаки на мирных граждан на Украине и призвал стороны конфликта к скорейшему возобновлению переговоров для достижения мирного соглашения.

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