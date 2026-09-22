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Царьград

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Российская древесина увеличила экспорт в Грузию до рекорда августа

Российская древесина увеличила экспорт в Грузию до рекорда августа

В августе Грузия увеличила закупки древесины из России до рекордных 8,8 млн долларов. Импорт пиломатериалов, облицовочных листов и древесно-стружечных плит значительно вырос, превысив июльские показатели на 15% и обновив максимум за всю историю торговли.

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