Российская древесина увеличила экспорт в Грузию до рекорда августа

В августе Грузия увеличила закупки древесины из России до рекордных 8,8 млн долларов. Импорт пиломатериалов, облицовочных листов и древесно-стружечных плит значительно вырос, превысив июльские показатели на 15% и обновив максимум за всю историю торговли.