Российская древесина увеличила экспорт в Грузию до рекорда августа

В августе Грузия увеличила закупки древесины из России до рекордных 8,8 млн долларов. Импорт пиломатериалов, облицовочных листов и древесно-стружечных плит значительно вырос, превысив июльские показатели на 15% и обновив максимум за всю историю торговли.
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