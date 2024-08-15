Ульяновские десантники ликвидировали антенны Starlink на правом берегу Днепра

Также были уничтожены ретрансляторы Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» с помощью квадрокоптеров со сбросами ликвидировали спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских БПЛА, расположенные на правобережье Херсонской области.