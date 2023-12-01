Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.
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