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Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.

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Комментарии
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Н
Ната
Плодожорка она такая жорка, зачем она нам. Пусть она дома, у пашинянцев остается!
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13 час.
Александр Александров
А нас-то за шо?! Пашиняна хохлы покусали...
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9 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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18 мин.

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