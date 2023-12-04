Расписание второго этапа Кубка IBU по биатлону в Идре

С 8 по 10 декабря в Идре пройдет второй этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2023/24 2-й этап Идре, Швеция Расписание гонок 8 декабря, пятница Спринт, мужчины 13:00 Спринт, женщины 16:30 9 декабря, суббота Спринт, мужчины 13:00 Спринт, женщины 16:30 10 декабря, воскресенье Гонка преследования, мужчины 13:00 Гонка преследования, женщины 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.