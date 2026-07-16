Южная Корея рассматривает запрет соцсетей для детей до 14 лет

В Южной Корее рассматривают запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Также власти обсуждают ограничения для алгоритмов, которые могут способствовать чрезмерному использованию платформ подростками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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