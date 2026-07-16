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Южная Корея рассматривает запрет соцсетей для детей до 14 лет

Южная Корея рассматривает запрет соцсетей для детей до 14 лет

В Южной Корее рассматривают запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Также власти обсуждают ограничения для алгоритмов, которые могут способствовать чрезмерному использованию платформ подростками.

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Комментарии
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Dash45
Запрещают многие страны, а в россии дума и сф пока сопли жуют!
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1 м.