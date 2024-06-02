"Грязный дом полезен для вашего здоровья", – уверяют британские СМИ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ГРЯЗНЫЙ ДОМ – ЭТО ПОЛЕЗНО: ЕВРОПЕЙЦАМ ГОТОВЯТ НОВУЮ "ФИШКУ", НО О СМЕРТЕЛЬНОМ ИСХОДЕ ГОВОРИТ ЛИШЬ ОДИН ПРОФЕССОР ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА Если многие уже свыклись с призывами британских учёных к "настоящим европейцам" отказаться от душа и стирки одежды, то канадские исследователи решили пойти ещё дальше и объявили о вреде чистого жилья.