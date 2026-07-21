Глава Адыгеи сообщил о рекордном увеличении инвестиций в 2025

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался об успехах в 2025 году: на социальный блок выделено свыше 66% бюджета, а инвестиции в основной капитал достигли 80,4 млрд рублей, обеспечив республике место в тройке лидеров Южного федерального округа.