Глава Адыгеи сообщил о рекордном увеличении инвестиций в 2025

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался об успехах в 2025 году: на социальный блок выделено свыше 66% бюджета, а инвестиции в основной капитал достигли 80,4 млрд рублей, обеспечив республике место в тройке лидеров Южного федерального округа.
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