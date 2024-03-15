Матч между Зверевым и Алькарасом остановили из-за нашествия пчёл

Встречу четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и его соперником из Германии Александром Зверевым пришлось приостановить по причине аномального нашествия пчёл.
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