Боевое превосходство лучшего танка России объяснили

Депутат Спиридонов: российский танк Т-90 превосходит все иностранные аналоги Российский танк Т-90, названный лучшим в мире, обладает боевым превосходством по сравнению с иностранными аналогами, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
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