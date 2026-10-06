20 лет без нормального жилья: в Рязанской области помогли пенсионерке, оставшейся без дома из‑за пожара

В 2006 году квартира женщины пострадала при пожаре. Почти 20 лет гражданка ютилась во временном жилье без удобств.
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