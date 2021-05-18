Экс-фаворитка "Холостяка" расплакалась, поделившись своей обидой: "Моих нервов не хватает..."

Бывшая участница шоу "Холостяк-11", спортсменка Дарья Ставнича, рассказала о чувствах, которые переживает Дарья Ставнича выбыла в прошлои выпуске после того, как герой проекта Михаил Заливако познакомил девушку со своими близкими, пишет Politeka.