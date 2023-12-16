Украинский фонд уличили в спонсировании террористической организации

РИА Новости: фонд журналистов Украины спонсирует террористическую организацию Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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