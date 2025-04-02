Доцент Быстров: некачественные приправы могут содержать плесень и бактерии

Некачественные приправы представляют серьезную угрозу для здоровья, так как они могут содержать плесень, патогенные бактерии и различные вредные добавки, включая канцерогены и мутагены, заявил в беседе с "Газетой.
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