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Курские новости

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129 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Курске за неделю

129 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Курске за неделю

Курян просят сообщать о подозрительных надписях в УМВД или по номеру 112.В Курске продолжается муниципальная акция «Чистый город», в рамках которой активисты закрашивают надписи с рекламой запрещённых веществ.

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