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Тренер Красножан о поцелуе Рубиалеса: соответствует современным западным трендам

Тренер Красножан о поцелуе Рубиалеса: соответствует современным западным трендам

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан считает историю с поцелуем экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболисткой Дженни Эрмосо притянутой за уши.

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