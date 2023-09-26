Тренер Красножан о поцелуе Рубиалеса: соответствует современным западным трендам

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан считает историю с поцелуем экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболисткой Дженни Эрмосо притянутой за уши.
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