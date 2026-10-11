С паршивой овцы хоть заочный срок: Приговоры беглецам-иноагентам, которые стали фикцией

5 октября в Петербурге суд заочно приговорил создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева* к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за призывы в одном из его мультфильмов к русским солдатам сдаваться в плен, а ещё за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
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