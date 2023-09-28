Строящие из себя богатых, но не богатые

Зачем в аэропорту перед вылетом заходить перекусить в кофеманию, где и без того огромные цены, а в аэропорту ещё больше накрутка? Неужели нельзя дождаться еды в самом самолёте?И это те самые люди, я до этого читал их *** по другому поводу, которые платят ипотеку и жалуются, что государство не поддержало их в кризис.