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Проба 2

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20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче

20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче

Некоторые люди уже махнули рукой на возможность обрести счастье и любовь. Казалось бы, пора думать о пенсии и внуках, а не ждать бабочек в животе и романтических свиданий.

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