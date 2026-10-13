20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче

Некоторые люди уже махнули рукой на возможность обрести счастье и любовь. Казалось бы, пора думать о пенсии и внуках, а не ждать бабочек в животе и романтических свиданий.
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