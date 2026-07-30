MAX станет основной площадкой для общения первокурсников с вузами

Минобрнауки России подключило национальный мессенджер MAX к приемной кампании 2026 года. После выхода приказов о зачислении, первокурсники начнут получать через портал «Госуслуги» уведомления со ссылками на официальные чаты своих учебных заведений.
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