Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

Наша позицияПолитикаГлавком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площадиГлавком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату КИЕВ, 4 сен — РИА Новости.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPavel GladishevГитлер тоже мечтал как и его военные проехаться по Москве, у некоторых мечта сбылась... прогулялись...кормчийЕщё один долбо@б, какой уже по счёту.АльберттЕщё один ездунецВВлдимирНаградить посмертно того героя.Георгий СтиопичПусть его прокатят до Лобного места!Оливия НиктоваБыло уже немало таких ездоков-брехунов--играющих на публику..при каждом новом назначении....))анатолий кузьминодин козёл обещал провести парад в СЕВАСТОПОЛЕ сейчас живёт в англииБОБорис ОсиповКомментировать
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