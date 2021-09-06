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Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату КИЕВ, 4 сен — РИА Новости.

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Pavel Gladishev
Гитлер тоже мечтал как и его военные проехаться по Москве, у некоторых мечта сбылась... прогулялись...
кормчий
Ещё один долбо@б, какой уже по счёту.
Альбертт
Ещё один ездунец
Влдимир
Наградить посмертно того героя.
Георгий Стиопич
Пусть его прокатят до Лобного места!
Оливия Никтова
Было уже немало таких ездоков-брехунов--играющих на публику..при каждом новом назначении....))
анатолий кузьмин
один козёл обещал провести парад в СЕВАСТОПОЛЕ сейчас живёт в англии
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