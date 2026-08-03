Сначала они пытались нас надуть, внушив, будто Россия сама взорвала "Северные потоки" — собственные газопроводы, в которые вложила до 13 миллиардов евро и которые приносили ей солидные большие доходы (и они были бы еще выше, если бы "Северный поток — 2" заработал вслед за "Северным потоком — 1", пущенным в строй в 2011 году).