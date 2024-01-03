Что не так с современным кино?

Не кажется ли вам, что в 2023 году было очень мало хороших фильмов и сериалов? На самом деле у нынешнего кризиса киноиндустрии есть множество причин, среди которых последствия пандемии коронавируса и появление систем искусственного интеллекта.
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