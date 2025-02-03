“Жертв нет” – сказал бывший вице-президент Sony о переходе Microsoft на многоплатф...

“Жертв нет” – сказал бывший вице-президент Sony о переходе Microsoft на многоплатформенностьMicrosoft все больше делает ставку на перенос своих игр на другие консоли, и недавно анонсированная версия Forza Horizon 5 для PS5, вероятно, станет крупнейшим многоплатформенным запуском компании на сегодняшний день.
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