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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Жертв нет” – сказал бывший вице-президент Sony о переходе Microsoft на многоплатф...

“Жертв нет” – сказал бывший вице-президент Sony о переходе Microsoft на многоплатф...

“Жертв нет” – сказал бывший вице-президент Sony о переходе Microsoft на многоплатформенностьMicrosoft все больше делает ставку на перенос своих игр на другие консоли, и недавно анонсированная версия Forza Horizon 5 для PS5, вероятно, станет крупнейшим многоплатформенным запуском компании на сегодняшний день.

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