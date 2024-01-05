ЕК ищет альтернативы на случай провала переговоров по финансированию Киева

Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен поделилась сведениями о том, что специалисты организации занимаются отыскиванию путей для того, чтобы вливать деньги в киевский режим, для того, чтобы сгладить положение дел при провальном завершении переговорного процесса об утверждении бюджетирования.