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Леброн Джеймс выложил фотографию с маленьким Бронни и подписью «Наследие» после драфта

Леброн Джеймс выложил фотографию с маленьким Бронни и подписью «Наследие» после драфта

Форвард «Лейкерс» выложил фотографию с маленьким Бронни и подписью «Наследие» после церемонии. Старший сын Джеймса выбран под 55-м номером «озерниками».

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