Социальная реклама, созданная организацией We-Consent, представляет собой 25-секундный ролик. В нем показаны две противоположные ситуации: в одной ребенок с радостью обнимает бабушку и дедушку, а в другой – испытывает дискомфорт, когда родственники пытаются его обнять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России учредили...
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым