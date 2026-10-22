Социальная реклама, созданная организацией We-Consent, представляет собой 25-секундный ролик. В нем показаны две противоположные ситуации: в одной ребенок с радостью обнимает бабушку и дедушку, а в другой – испытывает дискомфорт, когда родственники пытаются его обнять.