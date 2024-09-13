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Царьград

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Набиуллина вынесла "смертный приговор" инвестициям. Экономика России в чрезвычайной ситуации - аналитики

Набиуллина вынесла "смертный приговор" инвестициям. Экономика России в чрезвычайной ситуации - аналитики

Центробанк в пятницу, 13 сентября, повысил ключевую ставку до 19% годовых. По мнению аналитиков, экономика страны находится в чрезвычайной ситуации и меры, принимаемые главой ЦБ, - фактически смертный приговор инвестициям.

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