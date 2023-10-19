"Сын батальона": новосибирцы подобрали и выходили птенца сыча в зоне СВО

Сибиряки выходили выпавшего во время обстрела из гнезда птенца, научили его есть и летать.Волонтёр Алексей Носов рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях о необычном питомце, который поселился у новосибирцев в зоне специальной военной операции.
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