"Сын батальона": новосибирцы подобрали и выходили птенца сыча в зоне СВО

Сибиряки выходили выпавшего во время обстрела из гнезда птенца, научили его есть и летать.Волонтёр Алексей Носов рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях о необычном питомце, который поселился у новосибирцев в зоне специальной военной операции.