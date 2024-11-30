Тренер Овечкина Бурлаченко: дополнительная масса дает хоккеисту защиту на льду

Тренер российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Павел Бурлаченко, который занимается физподготовкой хоккеиста, заявил, что масса тела помогает игроку в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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