Марк Дэйгнолт признан лучшим тренером НБА

Марк Дэйгнолт получит награду от Ассоциации тренеров НБА (NBCA). Главный тренер «Оклахомы» привел команду со средним возрастом игроков в 24 года к первой позиции в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата с результатом 57-25, сообщает Sports.