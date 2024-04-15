Марк Дэйгнолт признан лучшим тренером НБА

Марк Дэйгнолт получит награду от Ассоциации тренеров НБА (NBCA). Главный тренер «Оклахомы» привел команду со средним возрастом игроков в 24 года к первой позиции в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата с результатом 57-25, сообщает Sports.
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