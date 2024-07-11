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Царьград

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Куча кирпичей упала на проспект Королева в Петербурге: люди чудом спаслись

Куча кирпичей упала на проспект Королева в Петербурге: люди чудом спаслись

Буквально кирпичный "дождь" обрушился на проспект Королева в Петербурге. Рассказываем, что известно.На проспекте Королева в Петербурге вечером среды, 10 июля, произошел крайне неприятный инцидент.

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