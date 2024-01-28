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МИД РФ: «формула мира» Зеленского препятствует разумным предложениям по Украине

МИД РФ: «формула мира» Зеленского препятствует разумным предложениям по Украине

«Формула мира» президента Владимира Зеленского препятствует разумным предложениям по Украине. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

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