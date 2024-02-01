Теория «богатого дивана»: куда его поставить в доме, чтобы разбогатеть Алёна Юрьева В мире дизайна интерьера и фэн-шуй существует убеждение, что не только стиль, но и расположение предметов в доме может оказать влияние на ваше финансовое благополучие.
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