Теория «богатого дивана»: куда его поставить в доме, чтобы разбогатеть Алёна Юрьева В мире дизайна интерьера и фэн-шуй существует убеждение, что не только стиль, но и расположение предметов в доме может оказать влияние на ваше финансовое благополучие.