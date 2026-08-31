Инсайдер: Верховную раду могут перевести на подземную работу

Верховная рада Украины из-за частых воздушных тревог может перейти работать в подвальных помещениях. Издание "Инсайдер" сообщает, что не все депутаты довольны решением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Штормовое предупр...
- Трамп прокомменти...
- Мирошник: Совет п...
Можно просто ТЦК разрешить мобилизовать верховную раду. Дёшево и сердито!