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Царьград

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Инсайдер: Верховную раду могут перевести на подземную работу

Инсайдер: Верховную раду могут перевести на подземную работу

Верховная рада Украины из-за частых воздушных тревог может перейти работать в подвальных помещениях. Издание "Инсайдер" сообщает, что не все депутаты довольны решением.

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