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SLB покупает разработчика систем охлаждения Kelvion за $4,1 млрд ради инфраструктуры ИИ

SLB покупает разработчика систем охлаждения Kelvion за $4,1 млрд ради инфраструктуры ИИ

Нефтесервисный гигант SLB (бывший Schlumberger) объявил о соглашении по приобретению немецкой компании Kelvion, специализирующейся на технологиях теплообмена и промышленного терморегулирования.

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