Голикова: за 20 лет охват семей мерами господдержки вырос в 10 раз

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Охват господдержки семей с детьми вырос в 10 раз за прошедшие 20 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время сессии форума национальных достижений 7 февраля.
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