В Европе новая напасть. Тысячи британских самолётов уже испытали на себе "секретное оружие Путина", настаивает издание Sun, и теперь Лондон в лице Минобороны жалуется на русских, которые снова замечены в "глушении сигналов" GPS.
"Секретное оружие Путина". Из-за чего слепнут тысячи британских самолетов
Комментарии
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Татьяна Макарьева
Скорее всего это делают американцы, а сваливают всё, как обычно, на Путина. 🤩🤩🤩🤩🤩😀😀😀😀Им же выгодно противопоставить европу России
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14 час.
М
Мария
А я надеюсь, что наши, наконец, дали сволочам по соплям!
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14 час.
Василий Никитин
Скоро наши "сигнальчики" будут гасить их бестолковые речи на разных форумах. А на примере фильма "Старик Хоттабыч", 50-х годов, вместо слов будет тявканье и лаяние, с отделяющейся слюной.
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14 час.
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