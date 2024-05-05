"Секретное оружие Путина". Из-за чего слепнут тысячи британских самолетов

Татьяна Макарьева Скорее всего это делают американцы, а сваливают всё, как обычно, на Путина. 🤩🤩🤩🤩🤩😀😀😀😀Им же выгодно противопоставить европу России

М Мария А я надеюсь, что наши, наконец, дали сволочам по соплям!