Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Может хватит цацкаться со всей этой хохлобандеровской нечистью и гейропейской тварью. Перемирие нас не устраивает, а ...Атака украинских ...
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Монохромные стилисты из Винницы

Монохромные стилисты из Винницы

В России все вечные человеческие вопросы приобретают новое звучание. Наша страна в этом смысле похожа на храм с сильным эхом: ты произнес одно, а в ответ эхо приносит совершенно другое.

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Комментарии
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валерия
Тварь!
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5 час.
Людмила Фирстова
Валерия, судя по всему конец их бизнесу...    https://runews24.ru/articles/09/05/2025/monochrome-zhdet-polnoe-razorenie-zachem-rossijskij-brend-obyavil-vojnu-dnyu-pobedyi?ysclid=mai23mrfz0189190362
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