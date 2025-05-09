В России все вечные человеческие вопросы приобретают новое звучание. Наша страна в этом смысле похожа на храм с сильным эхом: ты произнес одно, а в ответ эхо приносит совершенно другое.
Монохромные стилисты из Винницы
Комментарии
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валерия
Тварь!
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5 час.
Людмила Фирстова
Валерия, судя по всему конец их бизнесу... https://runews24.ru/articles/09/05/2025/monochrome-zhdet-polnoe-razorenie-zachem-rossijskij-brend-obyavil-vojnu-dnyu-pobedyi?ysclid=mai23mrfz0189190362
MONOCHROME ждет полное разорение: Зачем российский бренд «объявил войну» Дню Победы?
RuNews24.ru
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3 час.
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